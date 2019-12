Как из дампа MStar сделать USB-прошивку

Напомню, что теперь даже ребенок, не вскрывая, может выполнить Сохранение дампа флеш-памяти приставок на MStar. Это готовый дамп — для программатора.

И также из дампа легко сделать файл для аварийного восстановления (а точнее автоматического обновления прошивки) — flash.bin. Подробно рассказано в конце: Восстановление приставки на MStar после неудачной прошивки.

Но — реагировать или нет на flash.bin — определяется текущей прошивкой, находящейся в приставке.

Если в ней изначально отключена реакция на flash.bin, то этот файл будет проигнорирован.

Некоторые пользователи (например, прошившие чужой прошивкой приставку и при этом она загрузилась) хотели бы иметь возможность не искать программатор, выпаивать флеш-память, прошивать дамп и запаивать обратно, а попробовать — из уже имеющегося дампа — сделать обычную прошивку для USB.

Кроме того, USB-прошивку можно заливать не только через меню, но и подключившись к UART процессора, ведь у многих, чужая прошивка приводит к тому, что приставка уже не загружается до конца, останавливаясь на заставке.

Ранее о формировании USB-прошивки в общих чертах уже не раз было рассказано. Да и многие давным-давно всё это умели и умеют.

На первый взгляд может показываться, что всё очень сложно, потому что так много всего написано, но на самом деле — всё легко, и это можно сделать буквально за 15 минут. И описать в 3 предложениях.

Просто это своего рода — Инструкция, поэтому всё так подробно, с картинками и примерами.

Сначала будет рассмотрено воссоздание USB-прошивки для процессоров MSD, как наиболее известное:

Структура USB-прошивки для MSD:

• Заголовок, 4096 байт.

• Данные.

• Контрольная сумма Заголовка + Данные, CRC32 (4 байта, в обратном порядке).

А во второй части — для новых процессоров MSA, но действия примерно те же, вплоть до парадоксальных (на осознание несуразности которых ушло время).

Для всего этого потребуется любой HEX-редактор .

Итак, в чём особенность приставок на процессоре MStar: файл USB-прошивки имеет Заголовок, в котором находится загрузочный скрипт, содержащий команды для загрузки прошивки в приставку.

Все эти команды хранятся в обычном текстовом виде.

Сразу подчёркнуты самые важные 3 числа (а 4 = 3), которые и предстоит найти.

Например, 323b7c — объём Данных (это без учёта 0x1000 (4096) байт Заголовка и 4 байт CRC32).

или всё тоже самое в более привычном для чтения виде:

cusid 169b 3b 1 SMC_U01 0x0CFF 1244054 spi_wrc 0x80001000 0 323b7c setenv usb_complete 1 setenv usb_upgrade 0 setenv bootcmd ‘ spi_rdc 0x80b00000 0x7001c 0x2b3b60 ; LzmaDec 0x80b00000 0x2b3b60 0x80000180 0x81000000; go 0x80000224; saveenv reset

Вот примерно подобное и надо создать, но только уже без первой строки cusid (поэтому и перечеркнуто).

cusid — команда проверки «свой-чужой», поэтому лучше воссоздать USB-прошивку уже без неё.

Проблема восстановления в том, что после исполнения загрузочного скрипта, Заголовок USB-прошивки — нигде в дампе не сохраняется.

Поэтому основная задача — воссоздание заголовка для будущей прошивки — из той текстовой информации, которая всё-таки есть в дампе.

Несмотря на то, что заголовок текстовый, создавать его надо только в HEX-редакторе.

В конце дампов процессоров MSD/MSA можно увидеть текстовые данные — это переменные окружения.

Искать лучше всего, например, по команде — spi_rdc

Пример переменных в дампе от MSD:

или всё тоже самое в более привычном для чтения виде:

bootdelay=0

baudrate=115200

preboot=echo;echo Type «help» for more commands.

MS_BOARD=BD_MST204A_D01A_S

stdin=serial

stdout=serial

stderr=serial

logo_cmd=boot_logo 0 0 1 1

bootcmd=usb exit;spi_rdc 0x80B00000 0x5001C 0x2DE303; LzmaDec 0x80B00000 0x2DE303 0x80000180 0x81000000; go 0x80000224;

info_exchange=spi

CUSTOMER_OUI=0x169B

AP_SW_MODEL=0x0001

AP_SW_VERSION=0x0001

HW_MODEL=0x0001

HW_VERSION=0x0001